Après l’Alberta en fin de semaine, la Saskatchewan et le Manitoba ont été touchés lundi par une tempête de neige qui a forcé la fermeture d’écoles et de routes dans le sud et le centre de ces provinces.

Une zone de basse pression en provenance du Colorado a causé d’importantes chutes de neige, qui ont atteint jusqu’à 30 centimètres dans le sud du Manitoba; Winnipeg avait reçu une quinzaine de centimètres lundi matin, et Regina 20 centimètres.

La neige tombait toujours lundi et causait des ennuis aux premiers répondants qui devaient répondre à des appels pour des véhicules embourbés, des pannes de courant et autres désagréments.

Certains vols ont été annulés lundi matin à Winnipeg même si les autorités aéroportuaires tentaient de maintenir le service.

Des routes ont aussi été fermées au Manitoba et en Saskatchewan, et plusieurs conseils scolaires ont préféré fermer les écoles ou annuler le transport par autobus.

Plusieurs municipalités des Prairies ont décrété des restrictions de stationnement pour faciliter les opérations de déneigement.

L’Alberta avait été frappée par une bonne tempête de neige en fin de semaine.

(CJME, CTV Winnipeg, La Presse canadienne)