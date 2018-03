Dans la nuit du 10 au 11 mars 2018, le Québec passera à l’heure d’été.

Il faudra avancer l’heure à 2h du matin. Il sera donc 3h du matin.

À partir de ce moment, les fins de journée seront plus ensoleillées et le soleil se couchera plus tard.

Le prochain changement d’heure, c’est-à-dire le retour à l’heure normale, se fera le 3 novembre prochain.