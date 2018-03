Près de cinq mois après le début du tsunami de dénonciations engendré par #MeToo, #MoiAussi et ses nombreux dérivés, militantes et organismes jugent que les mesures annoncées au Québec par les autorités publiques pour prévenir les violences sexuelles ne suffiront pas à briser les préjugés dont souffrent les victimes d’agressions.

«Le gouvernement n’a pas compris l’ampleur de la situation», dénonce Stéphanie Tremblay, porte-parole du Regroupement québécois des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS).

Alors que #MoiAussi battait son plein, Québec avait annoncé qu’il débloquerait 25M$ sur une période de trois ans pour lutter contre les violences sexuelles. Hier, les ministres Lucie Charlebois et Hélène David ont annoncé que 11,1M$ de cette somme iront aux organismes et que 2M$ seront consacrés à un programme de prévention dans les écoles secondaires.

«C’est encourageant et ça va nous aider à consolider nos équipes, mais ça reste des mesures ponctuelles qui maintiennent nos ressources dans la précarité, s’inquiète Mme Tremblay, qui craint de ne pas pouvoir répondre à la demande, qui est de plus en plus importante. Et c’est problématique, on va se retrouver à pouvoir offrir des services pendant trois ans, et après, il faudra les fermer.»

Le cabinet de la ministre de la Condition féminine, Hélène David, réplique que la somme annoncée est «un premier pas dans la bonne direction».

Depuis quelques temps, les CALACS ne peuvent plus piger dans le fond d’urgence de 1M$ qui leur avait été octroyé à l’automne par Québec. «Ça représentait 10 à 20 000 $ par centre. L’argent est déjà écoulé et la demande continue d’augmenter», témoigne Stéphanie Tremblay. Les organismes visés par le programme d’aide ne savent toujours pas quand ils recevront leur argent.

Déconstruire les préjugés

«Pour que les mentalités changent, ça demande des efforts et du temps», avance pour sa part Rachel Chagnon, directrice de l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF).

Bien qu’elle accueille les initiatives gouvernementales avec enthousiasme, la professeure juge que celles-ci ne s’attaquent pas au cœur du problème. «Peu importe ce qu’on va mettre de l’avant comme programme de prévention, tant qu’on ne sera pas tous capables de reconnaître que [les hommes et les femmes sont égaux], les comportements ne changeront pas.»

La professeure à l’Université du Québec à Montréal pointe surtout du doigt le système de justice, milieu qui, rappelle-t-elle, est toujours habité par des préjugés envers les victimes d’agressions sexuelles.

«Lors des procès, on voit encore des avocats soumettre le passé sexuel des victimes de viols comme preuve, alors que c’est interdit, explique-t-elle. Et souvent sans objection de la part des procureurs. On se permet d’aller très loin.»

C’est que les acteurs du système de justice ne sont pas imperméables aux idées préconçues, souligne Stéphanie Tremblay. «À la base, ce dont on aurait besoin, c’est que [ceux-ci] soient mieux formés pour intervenir auprès de ce type de victimes.»

Questionné par Métro au sujet de la possibilité de mettre en place une telle formation, le ministère de la Justice est resté plutôt vague, rappelant les mesures en cours de développement annoncées à l’automne. Les 25M$ débloqués par Québec prévoient aussi un système permettant une rencontre systématique entre le procureur et la victime, ainsi qu’une meilleure accessibilité au télétémoignage.

Léa Clermont-Dion, co-initiatrice de la déclaration #EtMaintenant, qui fait suite à #MoiAussi, note plusieurs lacunes dans le traitement des dossiers d’agressions sexuelles. «Il faut revoir les délais de plainte et, [pour ces dossiers], retirer le délai de prescription de deux ans».

L’auteure, qui a porté plainte contre l’ancien journaliste Michel Venne pour agression sexuelle en octobre, souhaite aussi que les victimes soient mieux accompagnées dans leur démarche. «Toute personne qui porte plainte, même si cette plainte n’aboutit pas, doit avoir la possibilité d’avoir accès à des services d’aide thérapeutique», revendique-t-elle.

«Le progrès n’est pas quelque chose qui avance de manière linéaire. On avance, on recule, on se trompe et on se reprend. Mais nous en sommes à un point dans notre histoire où il y a une réelle volonté de faire les choses autrement» – Rachel Chagnon, directrice de l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF)



L’éducation sexuelle, mais encore…

Si les détails du nouveau cours d’éducation sexuelle annoncé par Québec à l’automne sont toujours flous, la directrice de l’IREF est convaincue qu’un seul cours dans l’ensemble du cursus scolaire ne suffira pas à prévenir les violences sexuelles. «On peut enseigner aux étudiants qu’il faut traiter les filles comme du monde, mais si dans tous les autres cours, les façons de traiter les filles et les gars sont différentes, à quoi ça sert?», questionne Rachel Chagnon.

Même son de cloche chez Léa Clermont-Dion. «Les inégalités passent par la sexualité, mais aussi dans toutes les sphères de la société, avance l’auteure. Il semble important de penser plus globalement les rapports sociaux de genre.»

«Il semble évident que plusieurs violences sexuelles sont perpétrées et facilitées par les outils numériques. Il suffit de penser au revenge porn, au cyberharcèlement au body shaming au slut shaming, etc.» – Léa Clermont-Dion, sur la nécessité d’adapter le système d’éducation aux réalités modernes

Confronté aux critiques, le ministère de l’Éducation rappelle les mesures déjà en place dans le milieu scolaire. «Les valeurs à la base de l’égalité entre les filles et les garçons font partie intégrante du Programme de formation de l’école québécoise, qui offre de multiples possibilités d’aborder, avec les élèves, les notions d’égalité entre les sexes», indique son porte-parole, Bryan St-Louis.