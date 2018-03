WASHINGTON — Le président américain Donald Trump devrait annoncer jeudi les tarifs qu’il entend imposer aux importations d’acier et d’aluminium, malgré les désaccords au sein de la Maison-Blanche et l’opposition de plusieurs de ses alliés politiques qui l’ont prévenu des conséquences néfastes d’une telle décision.

«J’attends avec impatience la réunion d’aujourd’hui à 15h30 à la Maison-Blanche», a écrit M. Trump sur Twitter jeudi matin.

«Nous devons protéger et construire nos industries de l’acier et de l’aluminium tout en faisant preuve d’une grande flexibilité et de coopération envers ceux qui sont nos vrais amis et qui nous traitent de façon équitable tant dans le commerce que dans le domaine militaire.»

Le Canada et le Mexique devraient être exemptés de ces tarifs, du moins temporairement.

La Maison-Blanche a en effet indiqué mercredi que les deux voisins immédiats des États-Unis pourraient bénéficier d’une «dérogation» pour des raisons de sécurité nationale. Cette exemption serait toutefois temporaire et sa reconduction dépendrait de la façon dont se déroulent les négociations sur l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).

Des discussions de dernière minute se seraient déroulées au sein de l’administration Trump quant à la façon de concevoir ces tarifs. L’incertitude était telle que l’annonce de jeudi ne figurait pas initialement dans l’agenda public de la Maison-Blanche.

Un haut conseiller du président Trump a laissé entendre mercredi que le Canada ne bénéficierait que d’une exemption à court terme, des propos qui s’apparentent à une tactique de négociation commerciale. Peter Navarro a ainsi affirmé que l’exemption de tarifs de 25 pour cent sur l’acier et de 10 pour cent sur l’aluminium serait liée à la façon dont le Canada et le Mexique se comportent à la table de négociations de l’ALÉNA.

Le «Washington Post» a révélé que l’une des hypothèses envisagées était d’accorder à ces deux pays un sursis de seulement 30 jours, qui pourrait ensuite être prolongé si des progrès sont accomplis dans la renégociation de l’ALÉNA.

Pour les autres pays qui exportent de l’acier ou de l’aluminium aux États-Unis, les tarifs entreraient en vigueur d’ici 15 à 30 jours.