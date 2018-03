MONTRÉAL — Le centre Eaton au centre-ville de Montréal a été évacué par mesure préventive, jeudi après-midi, en raison d’une fuite de gaz causée par des travaux d’excavation sur la rue Sainte-Catherine.

La fuite a été constatée aux alentours de 15 h au coin de la rue Sainte-Catherine Ouest et de l’avenue McGill College, et colmatée environ trois heures plus tard.

Un large périmètre de sécurité était toutefois encore maintenu en début de soirée, alors que les pompiers procédaient à des tests «pour évaluer le danger».

Christian Legault, chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Montréal, a expliqué qu’une pelle excavatrice avait accroché un tuyau en acier, entraînant «une fuite de gaz importante sur la rue Sainte-Catherine». Il a indiqué que l’évacuation dans cette portion du centre-ville avait touché «plusieurs milliers de personnes».

Outre le centre Eaton, «tout le Montréal souterrain dans les alentours» a été évacué, a indiqué M. Legault.

Les pompiers ont été appelés en premier lieu, puis la police de Montréal pour rediriger la circulation.

La station de métro McGill a aussi été évacuée. Il n’y avait pas d’arrêt à cette station en début de soirée, mais le service sur la ligne verte du réseau du métro était maintenu.

Jean-Pierre Brabant, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal, a fait valoir que le quadrilatère formé du boulevard de Maisonneuve Ouest, du boulevard René-Lévesque Ouest, de la rue Metcalfe et du boulevard Robert-Bourassa était à éviter pour les automobilistes.

L’Université du Québec à Montréal (UQÀM) affirmait en fin d’après-midi qu’une intervention d’Hydro-Québec causait une panne électrique dans plusieurs pavillons du Complexe des sciences Pierre-Dansereau.

Hydro-Québec a confirmé sur Twitter qu’une panne d’électricité au centre-ville était causée par la fuite de gaz, disant avoir interrompu le service à la demande du Service de sécurité incendie. Selon le site d’Hydro-Québec, environ 3400 clients n’avaient pas de courant sur l’ensemble de l’île de Montréal vers 18h.