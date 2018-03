TORONTO — Un membre du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario qui prétend avoir été injustement exclu du processus électoral du parti veut demander vendredi au tribunal d’ordonner une prolongation de la course à la direction, qui devait prendre fin ce midi.

L’avocat Jeffrey Radnoff soutient que son client, désigné dans les documents judiciaires comme étant Christopher Arsenault, n’a jamais reçu son numéro d’identification personnel qui lui aurait permis de participer au vote électronique.

Me Radnoff prétend qu’un nombre «important» de membres ont ainsi été privés de leur droit de vote pour l’élection du nouveau leader du parti, qui sera annoncé samedi.

Le président du comité électoral, Hartley Lefton, précise que le processus électoral a déjà été prolongé une fois, et que la fin de la période de vérification de la liste a quant à elle été reportée trois fois.

Les quatre candidats dans la course — Doug Ford, Christine Elliott, Caroline Mulroney et Tanya Granic Allen — ont tous déploré certains problèmes rencontrés dans le processus électoral.

M. Ford et Mmes Mulroney et Granic Allen ont tous les trois demandé aux instances du parti de prolonger la campagne d’une semaine, afin de permettre à tous les membres de voter. Les instances ont refusé mercredi parce que ce report violerait la constitution du parti. On a par contre accepté de prolonger jusqu’à jeudi soir la période d’inscription sur la liste électorale.