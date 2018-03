Trois syndicats québécois ont lancé dimanche une pétition en ligne sur le site de l’Assemblée nationale pour demander qu’un système de consigne soit instauré pour les bouteilles de vin et de spiritueux.

La Confédération des syndicats nationaux (CSN), le Syndicat des Métallos (FTQ) et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-Québec/FTQ), avaient lancé en décembre la campagne Verre : la fin du gaspillage pour inciter le gouvernement à élargir le système de bouteilles consignées, en instaurant un dépôt de 25¢ sur les contenants de vin et de spiritueux.

«Ce qu’on propose, c’est que la SAQ [Société des alcools du Québec] organise la collecte des bouteilles à travers son vaste réseau grâce à une consigne. Les citoyens auraient droit à un crédit sur leur carte de fidélité de la SAQ (Inspire) pour chaque bouteille rapportée», a expliqué dans un communiqué l’adjoint au directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux.

Les syndicats déplorent que seuls 14% du verre non consigné soit en réalité recyclé via la collecte sélective. «C’est désolant lorsqu’on sait que 218 millions de bouteilles de vin et spiritueux sont vendues chaque année au Québec», a ajouté la secrétaire générale de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN, Nathalie Arguin. Le groupe souhaite que les bouteilles récupérées par la SAQ soient réutilisées ou broyées pour en faire de nouveaux contenants.

La campagne a déjà permis de recueillir 10 000 signatures en approchant des clients à des succursales de la SAQ depuis décembre, mais souhaite obtenir davantage d’appuis grâce à la pétition en ligne.