MONTRÉAL — Un personnage bien connu au sein du mouvement souverainiste espère que l’actuelle crise au sein du Bloc québécois pourra être dénouée grâce à la tenue d’un éventuel référendum.

Gilbert Paquette, qui a notamment été le président des Organisations unies pour l’indépendance et qui a appartenu au cabinet du défunt premier ministre René Lévesque, estime qu’il est vraiment crucial pour cette formation politique de «retourner aux membres» pour pouvoir dénouer l’impasse.

Il ajoute que, de tout temps, la famille souverainiste a été scindée en deux grandes factions principales.

De part et d’autre de la ligne de faille, il y a, rappelle M. Paquette, des «indépendantistes un peu plus attentistes et d’autres qui sont volontaristes».

Il précise que ces derniers «veulent faire une promotion active et positive» de la souveraineté à l’instar de la chef du Bloc québécois, Martine Ouellet.

Or, selon Gilbert Paquette, il serait temps de déterminer si la plupart des bloquistes se rangent dans le même camp que leur leader.

«Dans le fond, ce qu’il faut demander aux membres c’est: »êtes-vous d’accord pour que Mme Ouellet continue avec son orientation actuelle? »», résume-t-il.

Il juge qu’il est urgent pour eux de répondre à une pareille question car la bisbille au sein du Bloc québécois ne peut certes pas s’éterniser.

«Je pense qu’elle a des impacts négatifs sur l’ensemble du mouvement indépendantiste actuellement. Elle a aussi un effet énorme sur les appuis au Bloc québécois […]. Il faut vraiment corriger ça le plus rapidement possible», soutient M. Paquette.

Il martèle que si les membres de la seule formation souverainiste à Ottawa parviennent à s’entendre sur la mission première du parti, «le reste devrait débouler».

«Tout le monde sera capable de placer l’intérêt du Québec et celui du mouvement indépendantiste au-dessus des chicanes personnelles ou des modes de fonctionnement inadéquats, si on se met d’accord sur le rôle du Bloc», conclut-il, optimiste.