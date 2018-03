Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Tournée Trudeau

Le premier ministre Justin Trudeau se lance dans une tournée nationale pour discuter des tarifs dont le Canada a été exempté. Lundi, il sera à Saguenay et à Alma en compagnie de son homologue québécois Philippe Couillard pour participer à une table ronde au Centre des technologies de l’aluminium du CNRC et et pour y rencontrer des travailleurs au Centre technologique AP60 de Rio Tinto, de l’arrondissement Jonquière. Il doit ensuite se rendre à Hamilton, à Sault-Ste-Marie et à Régina.

Trump et le papier

Le département américain du Commerce devrait faire savoir lundi ou mardi s’il imposera un droit antidumping sur les exportations de papier des producteurs canadiens destinées à leurs clients américains. Washington avait déjà annoncé des droits préliminaires compensatoires oscillant entre 0,65 et 9,93 pour cent en janvier.

Autochtones et la Justice

La question des relations entre les Autochtones et le système judiciaire sera placée sous deux loupes à Montréal. L’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées du gouvernement fédéral tiendra de lundi à jeudi des audiences à l’Hôtel Bonaventure. De son côté, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec entendra des témoins tout au long de la semaine au Palais des congrès.

Appel de Guy Turcotte

La Cour d’appel entend mardi la cause de l’ex-cardiologue Guy Turcotte, qui conteste le délai de 17 ans fixé avant son admissibilité à la libération conditionnelle. Il a été reconnu coupable du meurtre de ses deux enfants.

Impact de Montréal

L’Impact de Montréal dispute samedi son premier match à domicile en affrontant au Stade olympique les champions de la MLS, le Toronto FC.