Le décès de la jeune Athena Gervais, morte accidentellement après avoir consommée des boissons sucrées alcoolisées, pourrait être l’occasion d’une prise de conscience quant à la consommation d’alcool chez les jeunes, croit Jean-Sébastien Fallu, spécialiste en toxicomanie.

Dimanche, sur le plateau de l’émission Tout le monde en parle, le professeur en psychoéducation a plaidé pour un véritable changement de culture.

«C’est l’occasion d’un réveil collectif, a-t-il affirmé. Pas seulement en ce qui concerne le produit, un produit très toxique en soi, mais il faut aussi réaliser que c’est l’occasion de parler d’éducation et des autres méfaits de l’alcool.»

«On baigne dans une culture d’alcool.» – Jean-Sébastien Fallu

«Le fédéral et le provincial s’accusent l’un et l’autre et pendant ce temps, le produit se vend toujours, a fait valoir Claude Béland, président du Conseil d’éthique de l’industrie québécoise des boissons alcooliques. Pas un chef d’État ne s’est levé pour dire qu’il faut faire quelque chose.»

Alain Gervais, père de l’adolescente de 14 ans présent sur le plateau, a décidé de partir en croisade contre les boissons de type FCKD UP, que sa fille a consommée avant de décéder.

Dans une pétition lancée la semaine dernière et qui a déjà recueilli près de 9000 signatures, il réclame notamment que le taux d’alcool des boissons sucrées et caféinées soient limitées à 6,5%.

«Il faut que les gens qui en consomment en sentent l’effet avant d’être totalement assommés», a-t-il. La bière et vin permettent de goûter l’alcool. Ce n’est pas le cas avec ces boissons.»

Selon M. Gervais, la mise en marché de ces produits est également à revoir complètement.

«Dans les dépanneurs, ces boissons sont placées à côté des bonbons. Elles sont associées directement aux jeunes. Ce n’est pas le cas des autres alcools ou du pot.»

La mort tragique d’Athena Gervais pourrait-elle contribuer à faire resserrer la vente de ses produits? «Pas tellement, croit Jean-Sébastien Fallu. Peut-être par rapport à ce produit-là en particulier (FCKD UP), mais les lobbys et l’économie sont tellement forts…»

M. Gervais se dit plus «positif». «Quelque chose va bouger, a-t-il soutenu. Si ce n’est pas sur le taux d’alcool, ce sera au moins sur l’affichage, comme ça s’est fait pour les paquets de cigarette.»