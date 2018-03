TORONTO — Le niveau d’endettement des consommateurs canadiens continue d’atteindre de nouveaux sommets même si 46 pour cent des gens ont baissé leurs dettes personnelles.

Le rapport sur les tendances de crédit à la consommation du plus récent 4e trimestre publié lundi par Equifax Canada précise qu’en un an, la dette moyenne des Canadiens a progressé à 22 837 $ par personne.

Parmi les grandes villes du Canada, ce montant était toutefois de 17 444 $ à Montréal, de loin le plus faible au pays. La dette moyenne au Québec était la deuxième plus faible au Canada, à 19 123 $, tout juste plus élevée que celle du Manitoba.

Exclusion faite des hypothèques, les consommateurs canadiens devaient plus de 1,821 milliard $ au 4e trimestre de 2017, comparativement à 1,718 milliard $ un an plus tôt

Les secteurs des prêts à tempérament, des prêts automobiles et des hypothèques ont affiché une importante hausse de 10,3 pour cent, de 6,5 pour cent et de 6,2 pour cent respectivement sur 12 mois.

Regina Malina, directrice à Equifax Canada, observe que malgré la dette élevée, les paiements d’hypothèques sont généralement faits à temps, ce qui pourrait être attribuable au faible taux de chômage et aux taux d’intérêts sur les hypothèques et les prêts automobiles qui sont encore à un bas historique et à des niveaux raisonnables.

Les taux de délinquance de 90 jours et plus ont baissé de 6,4 pour cent et les faillites à la consommation ont aussi reculé, de 1,7 pour cent.