HALIFAX — Une tempête hivernale doit toucher les Maritimes cette semaine.

Environnement Canada indique qu’un système dépressionnaire devrait se développer au large de la Caroline du Nord lundi et s’intensifier par la suite en remontant la côte est, pour atteindre les Maritimes mardi.

Des avis de tempête hivernale ont été émis pour une bonne partie du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard.

On prévoit jusqu’à 10 centimètres de neige d’ici mardi soir, et ces précipitations pourraient se changer par la suite en pluie dans certaines régions.

Environnement Canada prévient aussi que des rafales pouvant atteindre 90 km/h et la poudrerie pourraient causer des coupures de courant.

Un bulletin spécial a été émis pour la côte Atlantique de la Nouvelle-Écosse, qui pourrait être frappée par des vagues de tempête mardi soir et mercredi. Environnement Canada prévient qu’il y a risque de débordement côtier lors de la marée haute.

«Il y a un risque d’inondation par endroits lors de la marée haute ainsi qu’un risque d’érosion des berges et de dommages aux infrastructures en raison du fort ressac, et plus spécialement puisqu’une partie de ces mêmes régions côtières a déjà été affectée par ces conditions la semaine dernière», indique-t-on lundi.