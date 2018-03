MONTRÉAL — La Fondation Forces avenir, qui soutient l’engagement des jeunes, veut récolter 15 millions $ au cours des cinq prochaines années. Québec a annoncé mardi qu’il y contribuera à raison de 7,5 millions $.

Et des 7,5 millions $ qu’il restera à récolter en dons privés, une somme de 1,5 million $ sera accordée par le Mouvement Desjardins, a fait savoir son président et chef de la direction, Guy Cormier.

C’est le premier ministre Philippe Couillard qui en a fait l’annonce, mardi, au cours d’une rencontre avec la presse, en compagnie du ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, et des coprésidents de la campagne, M. Cormier et Sophie Brochu, présidente et chef de la direction d’Énergir.

La pérennité de Forces avenir sera ainsi assurée sous forme d’une fondation.

La Fondation Forces avenir accorde des bourses à des jeunes du secondaire et de l’université qui ont des projets de toutes sortes qui permettent de se dépasser, de développer leur sens civique, leur engagement social, de travailleur pour leur communauté.