WASHINGTON — Un autre coup dur est asséné aux exportateurs canadiens de papier.

Le département américain du Commerce impose des droits antidumping sur le papier journal canadien et d’autres papiers d’impression exportés aux États-Unis.

Dans une décision annoncée mardi soir, le département a annoncé qu’il imposerait des droits antidumping préliminaires de 22,16 pour cent à l’industrie canadienne, à l’exception des entreprises Résolu et White Birch, qui sont épargnées.

Résolu et White Birch étaient toutefois sous le coup de droits préliminaires compensatoires annoncés en janvier, de 4,42 pour cent et 0,65 pour cent, respectivement.

À Ottawa, la ministre des Affaires étrangères et son collègue des Ressources naturelles se sont empressés de manifester leur déception.

«Ces droits auront une incidence directe et négative sur les journaux américains, tout particulièrement ceux des petites villes, et entraîneront des pertes d’emplois dans le secteur de l’impression aux États-Unis», ont écrit dans un communiqué Chrystia Freeland et Jim Carr.

«Nous continuerons de collaborer avec les parties prenantes de l’industrie forestière, avec les provinces et les territoires, ainsi qu’avec les collectivités à l’échelle du Canada, afin de défendre ce secteur vital contre les mesures et les pratiques commerciales injustes et injustifiées adoptées par les États-Unis», ont-ils ajouté.

Dans sa déclaration, mardi, le département américain plaide que les exportateurs canadiens ont vendu leurs produits à des prix inférieurs à leur valeur.

Le secrétaire au Commerce, Wilbur Ross, a déclaré que les États-Unis avaient la responsabilité de se défendre contre les «pratiques commerciales injustes».

Le département devrait prendre une décision finale sur les droits antidumping dans les environs du 2 août 2018.

Selon les États-Unis, les importations de ce type de papier provenant du Canada se chiffrent à 1,27 milliard $ US (environ 1,64 milliard $ CAN).

Washington avait annoncé des droits préliminaires compensatoires oscillant entre 0,65 et 9,93 pour cent en janvier, au terme d’une enquête qui s’était amorcée en août dernier.

Ces tarifs frontaliers font bondir le prix des exportations canadiennes de papiers non couchés et affectent, selon le gouvernement Couillard, 10 usines québécoises de Produits forestiers Résolu, Kruger et Papiers White Birch, qui comptent quelque 2000 employés.

Le Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ) a dénoncé mardi une «nouvelle taxe à l’exportation qui inquiète grandement les producteurs canadiens, déjà confrontés à des baisses continuelles de volumes».

«La perte de rentabilité des usines américaines, à l’origine de la plainte, n’est pourtant pas liée à nos pratiques commerciales, mais à la demande et au marché», a déclaré par communiqué le président-directeur général du CIFQ, Denis Lebel.

M. Lebel a dit y voir «par ailleurs une manœuvre purement protectionniste pour tenter de diminuer la compétition provenant du Canada».

«Nous déplorons cette mesure protectionniste qui aura des répercussions sur l’ensemble de la filière forestière du Québec, mais également sur les 600 000 personnes travaillant dans le secteur de l’impression aux États-Unis. Ces droits se traduiront par une augmentation des coûts d’approvisionnement et fragiliseront par conséquent les éditeurs et les imprimeurs qui utilisent ce type de papier», a-t-il soutenu.

La décision du département américain du Commerce est «inacceptable», a lancé la ministre québécoise de l’Économie, Dominique Anglade, en entrevue téléphonique avec La Presse canadienne.

Québec compte s’assurer que les exportateurs canadiens de papier ne manquent pas de liquidités et aura recours au programme d’aide mis en place pour aider les entreprises touchées par les droits sur le bois d’oeuvre.

Ces droits permettent à Québec de réitérer pourquoi il tient mordicus au processus de résolution de conflits qui est prévu à l’article 19 de l’ALENA lors de la renégociation de l’entente.

«C’est exactement ce qui est illustré dans tous les conflits qu’on a avec les États-Unis, que ce soit sur le bois d’oeuvre, sur Boeing ou sur la question du papier non couché, a énuméré Mme Anglade. Lorsque le gouvernement américain est déraisonnable, le seul moyen réel pour le Québec de faire entendre sa voix, c’est d’avoir ce processus de résolution de conflits qui est indépendant et qui dans les dernières années nous a toujours donné raison.»

— — —

Les droits antidumping préliminaires annoncés mardi:

_Résolu: 0 pour cent

_White Birch: 0 pour cent

_Catalyst Paper Corp: 22,16 pour cent

_Kruger: 22,16 pour cent

_Reste de l’industrie: 22,16 pour cent

— — —

Les droits compensatoires préliminaires annoncés en janvier:

_ White Birch: 0,65 pour cent.

_ Résolu: 4,42 pour cent.

_ Catalyst Paper Corp.: 6,09 pour cent.

_ Kruger: 9,93 pour cent.

_ Reste de l’industrie: 6,53 pour cent.