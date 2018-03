MONTRÉAL — Les gouvernements doivent mettre à jour leurs législations afin de mieux protéger les consommateurs qui font affaire avec les Uber, AirBnb et autres plateformes numériques d’économie partagée.

Une vaste recherche pancanadienne réalisée par Option consommateurs démontre que plusieurs éléments des contrats des plateformes numériques contreviennent aux diverses lois de protection des consommateurs, mais que les législations doivent être adaptées pour les encadrer plus clairement.

Certaines clauses de contrat, par exemple, impliquent une renonciation à tout recours juridique ou imposent l’arbitrage obligatoire de différends, ce qui est interdit dans certaines juridictions, dont le Québec.

Plusieurs contrats précisent également que le service ou le bien est offert sans garantie aucune ou que la plateforme ou le prestataire se dégage de toute responsabilité, des clauses tout à fait contestables devant les tribunaux.

La question de la couverture d’assurance, qui peut être compromise dans des situations transactionnelles, demeure aussi une zone grise tant pour le prestataire de biens ou service que pour le consommateur.

Fait à noter, les consommateurs qui font affaire avec ces entreprises auront du mal à faire respecter leurs droits dès le départ parce qu’ils se trouvent à conclure deux contrats, soit un avec la plateforme numérique elle-même et un autre avec le prestataire de biens ou de services.

Option consommateurs souligne que l’une des difficultés réside dans le fait que le statut juridique tant des plateformes que des prestataires de biens et services n’est pas clairement défini, alors que les lois de protection des consommateurs font référence à des transactions avec des commerçants. Il note de plus que plusieurs éléments contractuels contestables n’ont pas subi le test des tribunaux non plus, de sorte qu’il est difficile de contester leur présence dans les contrats.

L’organisme suggère donc entre autres aux gouvernements de modifier la notion de commerçant pour y inclure les plateformes numériques d’économie partagée, ce qui les soumettrait d’emblée aux différentes provisions des lois de protection des consommateurs et aux normes de droit civil.

Il suggère également au législateur d’adopter de nouvelles règles propres aux plateformes numériques.

Il demande par ailleurs aux différentes plateformes de réviser et modifier leurs contrats puisque ceux-ci comportent des clauses qui sont contraires à certaines lois.

Option consommateurs invite également les consommateurs à mieux s’informer avant de conclure des transactions.

Un sondage accompagnant la recherche démontre par exemple que l’écrasante majorité (73 pour cent) des répondants de 18 à 34 ans, qui sont les plus grands utilisateurs de ces plateformes, croient avoir les mêmes protections en faisant affaire avec un prestataire de service via une plateforme qu’en faisant affaire avec un commerçant, alors que ce n’est pas du tout le cas.

Le sondage web a été effectué en décembre 2016 auprès de 1100 Canadiens âgés de 18 ans et plus résidant dans les provinces du Québec, de l’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique et ayant déjà utilisé un service de l’économie du partage. La marge d’erreur maximale est de 3 pour cent, 19 fois sur 20.