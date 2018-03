HALIFAX — Le gouvernement libéral de la Nouvelle-Écosse a annoncé jeudi une série d’investissements.

Près de 245 millions $ seront ainsi investis dans de nouveaux projets d’ici la fin de l’exercice 2017-2018.

On note entre autres un financement de plus de 120 millions $ qui permettra d’élargir et d’améliorer le service internet à haute vitesse pour les particuliers et les entreprises.

Une somme de 40 millions $ servira par ailleurs à financer des projets qui stimulent la recherche et l’innovation, incluant des fonds pour la recherche dans les secteurs des océans et de l’énergie propre.

Le gouvernement a aussi annoncé que plus de 16 millions $ seront accordés à différents programmes comme l’aide aux gens à faible revenu qui veulent rendre leur maison plus écoénergétique, la formation en cours d’emploi pour les personnes atteintes de troubles du spectre autistique ou l’échange de seringues.

La ministre des Finances, Karen Casey, a expliqué que ces investissements étaient possibles grâce aux recettes ponctuelles tirées des ressources extracôtières.

Malgré ces investissements, elle prévoit terminer l’exercice 2017-2018 avec un budget équilibré.

Note aux lecteurs: Version corrigée. Il faut bien lire que près de 245 millions $ seront investis d’ici la fin de l’exercice, et non plus de 180 millions $ comme il était écrit précédemment.