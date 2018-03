VANCOUVER — Le gouvernement fédéral injectera plus de 9,1 millions $ dans le développement et l’essai de technologies pour alerter les embarcations sur la présence de baleines et ainsi réduire les risques de collision.

Le ministre fédéral des Pêches et des Océans, Dominic LeBlanc, affirme qu’Ottawa financera aussi à la hauteur de 3,1 millions $ quatre projets de recherche pour aider à la préservation de la population d’épaulards résidents du sud, actuellement en voie de disparition.

L’Université de la Colombie-Britannique se penchera sur les changements dans l’approvisionnement de ces orques en saumons quinnat et sur la qualité de ces poissons, qui constituent leur principale source d’alimentation.

Une autre étude par l’organisme Ocean Wise évaluera l’impact des stress environnementaux sur les épaulards, avec une attention plus particulière au bruit et au nombre limité de proies.

Le ministre Leblanc soutient qu’il faut s’assurer que ces baleines soient protégées pour les générations futures.

Plusieurs groupes environnementaux ont récemment signalé que l’absence d’un décret d’urgence visant la protection des épaulards résidents du sud, à l’approche de la saison des pêches et d’observation de baleines au large de la côte de Colombie-Britannique, signifie que l’espèce pourrait s’éteindre.

On ne dénombre plus que 76 épaulards résidents du sud, contre 96 individus en 1993. Les groupes environnementaux situent à environ 50 pour cent les chances qu’ils disparaissent complètement au cours du prochain siècle.