HALIFAX — Les plaidoiries ont pris fin, jeudi, en Cour suprême de Nouvelle-Écosse, au procès d’un chauffeur de taxi de Halifax accusé d’avoir agressé sexuellement une cliente dans sa voiture, en octobre 2015.

La Couronne soutient que Seyed Mirsaeid-Ghazi a posé une main sur la cuisse de la plaignante et a touché ses seins en glissant sa main par le haut de sa robe, alors que la jeune femme était assise sur la banquette avant.

La procureure au procès a plaidé que la dame n’avait aucune raison d’inventer une telle histoire. Josie McKinney a soutenu jeudi que les témoignages entendus permettaient d’écarter tout doute raisonnable.

Selon la procureure, M. Mirsaeid-Ghazi, fin de la quarantaine, avait d’abord demandé à sa cliente si elle voulait aller prendre un café, et même si elle voulait l’embrasser — ce qu’elle aurait refusé. Me McKinney a convenu que cette agression se situait «à l’extrémité inférieure de l’échelle des agressions sexuelles», mais elle a plaidé que la plaignante avait quand même subi — et subissait encore — des impacts psychologiques.

La défense, de son côté, a tenté de miner la crédibilité du témoignage de la plaignante, et rappelé que la version de l’accusé différait considérablement. Il a noté que la dame — âgée de 21 ans à l’époque — ne portait qu’une robe en cette soirée plutôt fraîche, et qu’en sautant dans le taxi, elle se serait serrée contre le chauffeur, qui l’aurait repoussée, pour une question de sécurité routière.

Me Luke Craggs a aussi plaidé que la jeune femme semblait passablement éméchée ce soir-là, alors qu’elle a soutenu au procès qu’elle avait un peu bu. Ce qui fait dire à la défense que tout le reste du témoignage de la plaignante peut être mis en doute.

La juge Ann Smith doit rendre son verdict le 11 mai.

La police de Halifax avait reçu la plainte en novembre 2015 et M. Mirsaeid-Ghazi a été formellement accusé cinq mois plus tard; son permis de chauffeur de taxi a alors été suspendu par la Ville.