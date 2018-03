OTTAWA — La part du Canada dans l’industrie connaissant la croissance la plus rapide dans le monde ne cesse de diminuer, et un nouveau rapport prévient que le pays pourrait passer à côté d’occasions d’affaires de plus de 2000 milliards $ à l’échelle mondiale.

Selon l’Institut pour l’IntelliProspérité, les technologies vertes constitueront une industrie de 2200 milliards $ à l’international d’ici 2022, avec des occasions d’investissements à la hauteur de 3600 milliards $ d’ici 2030.

Cependant, la part de marché du Canada dans l’industrie mondiale des technologies propres s’est effritée de 12 pour cent au cours de la dernière décennie, explique le coprésident de l’institut établi à Ottawa, Stewart Elgie.

Le professeur de droit et d’économie de l’Université d’Ottawa avance que pour renverser cette tendance, Ottawa devra «hausser la barre».

Il reconnaît toutefois que le cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques prévoit une série de mesures, comme la taxe sur le carbone, qui stimuleront l’innovation en ce sens.

Le chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, croit pour sa part que la tarification du carbone nuira à la compétitivité du Canada. Il s’est d’ailleurs engagé à l’abolir s’il est porté au pouvoir.

L’an dernier, le Canada est passé du septième au quatrième rang de l’index Global Cleantech Innovation, qui dresse un palmarès des pays desquels on attend les meilleures idées en matière de technologies vertes dans les dix années à venir.

Le gouvernement devra toutefois assurer la disponibilité des capitaux pour que ces bonnes idées canadiennes soient commercialisées, fait valoir Stewart Elgie, alors que le secteur privé se montre toujours méfiant envers les technologies propres.

Le rapport de l’Institut pour l’IntelliProspérité martèle qu’il reviendra au gouvernement de donner de l’élan à cette industrie florissante en imposant des standards qui pousseront à l’innovation.