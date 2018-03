VANCOUVER — Le gouvernement de la Colombie-Britannique a conclu une entente avec les maires de la région métropolitaine de Vancouver qui permettra à la province d’aller de l’avant avec le développement du système de transport public de la région.

L’accord allouera sept milliards de dollars à la seconde phase d’un plan d’expansion étalé sur 10 ans.

Le maire de Burnaby, Derek Corrigan, a indiqué que cette deuxième phase ajoutera 900 000 heures de service d’autobus par année.

Elle comprendra aussi des projets de transport en commun rapide dans le corridor Broadway à Vancouver et un train léger à Surrey.

La ministre britanno-colombienne des Affaires municipales, Selina Robinson, a affirmé que la province donnerait aux maires de la région un plus grand contrôle sur les sources de revenus afin de remédier au problème de financement qui avait jusqu’ici freiné l’expansion.

M. Corrigan, qui préside le conseil des maires de la région, a annoncé que les tarifs du transport en commun et les taxes municipales augmenteraient de manière équilibrée et modérée afin de résoudre le problème de fonds, et que les détails concernant ces hausses seraient réglés au courant des prochains mois.