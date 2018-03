MONTRÉAL — Le Conseil de presse sollicite des candidatures, provenant de diverses régions du Québec et de différents milieux, pour siéger à son conseil d’administration, à titre de représentants du public.

Depuis 45 ans, le Conseil de presse du Québec agit comme «tribunal d’honneur» de la presse québécoise, et se voue à la promotion d’une presse de qualité ainsi qu’à la défense du droit du public à l’information.

En plus de siéger au conseil d’administration, le travail bénévole des membres consiste à analyser et à juger les plaintes du public que le Conseil reçoit à l’égard des journalistes et des médias d’information.

Le poste nécessite une grande disponibilité, soit de se déplacer aux bureaux du Conseil à Montréal, environ une fois par mois, en plus du travail de préparation nécessaire à l’analyse des plaintes.

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature avant le 10 avril prochain, par courriel à l’adresse info@conseildepresse.qc.ca.

Paule Beaugrand-Champagne occupe depuis 4 ans la présidence du Conseil de presse. Elle sollicitera sous peu un 2e mandat de 4 ans.