Un artiste français du Cirque du Soleil est mort samedi après avoir fait une chute pendant une représentation du spectacle Volta, à Tampa en Floride, a annoncé l’entreprise culturelle, dimanche.

Spécialiste des anneaux suisses et du «solo spin», Yann Arnauld exécutait un numéro de sangles aériennes lorsqu’il est tombé sur la scène. Transporté à l’hôpital, il a succombé à ses blessures quelques heures plus tard.

Par voie de communiqué, le Cirque a dit recueillir «toutes les informations relatives à cet événement tragique» et offrir sa «pleine collaboration aux autorités» pendant leur enquête.

Les deux dernières représentations de Volta prévues à Tampa ont été annulées dimanche.

Yann Arnauld était un artiste d’expérience. Selon un reportage de la chaîne Radio-Canada, diffusé en 2017, il s’était joint au Cirque du Soleil en 2003. Il avait alors participé pendant deux ans au spectacle O présenté à Las Vegas, au Nevada.

Il avait ensuite quitté le Cirque pour se joindre à la troupe Totem où il est resté pendant cinq ans. L’acrobate était revenu au Cirque en 2016.

Selon sa page Facebook, il était marié.

«La grande famille du Cirque du Soleil est sous le choc et dévastée par cette tragédie. Yann était avec nous depuis plus de 15 ans et était aimé par tous ceux et celles qui ont eu la chance de le connaître. Au cours des jours et semaines à venir, nous concentrerons notre énergie à appuyer la famille de Yann et tous nos employés, particulièrement l’équipe de VOLTA, alors que nous traversons ces moments difficiles tous ensemble», a déclaré le président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil, Daniel Lamarre.

Ce n’est pas la première fois qu’un artiste du Cirque du Soleil trouve la mort à la suite d’un accident survenu pendant un spectacle. En 2013, l’acrobate Sarah Guillot-Guyard avait péri après avoir fait une chute mortelle de près de 30 mètres pendant la scène finale du spectacle Kà présenté à Las Vegas.