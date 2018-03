OTTAWA — Santé Canada veut réduire la teneur en alcool et le format des boissons sucrées alcoolisées comme celles de marque FCKD UP et Four Loko.

La ministre de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, lancera une consultation de 45 jours pour modifier le Règlement sur les aliments et drogues. Ces modifications toucheraient les produits vendus en portions individuelles dans des contenants non refermables.

Ce type de boissons sucrées est très prisé par les jeunes et c’est pourquoi la ministre Petitpas Taylor veut agir, indique son attaché de presse Thierry Bélair.

Ce changement survient plus de deux semaines après la mort tragique d’Athena Gervais, 14 ans, à Laval. Son corps avait été retrouvé dans un ruisseau derrière son école secondaire quelques jours après sa disparition. Selon des témoignages, elle aurait consommé des canettes de FCKD UP. Cette boisson dans un format de 568 ml contient 11,9% d’alcool et se vendait moins de quatre dollars.

Le fabriquant de cette boisson, le groupe Geloso, a annoncé qu’il cessait sa production après la mort de l’adolescente.

Le gouvernement du Québec a déjà annoncé la semaine dernière qu’il interdira la vente de ce type de boissons sucrées dans les dépanneurs. Il enjoignait le gouvernement fédéral à sévir lui aussi.