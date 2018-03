HALIFAX — La chef du Parti vert du Canada a annoncé lundi la nomination de la journaliste de carrière Jo-Ann Roberts pour la seconder dans ses fonctions.

Mme Roberts, qui a été animatrice à la radio anglaise de Radio-Canada pendant vingt ans, avait été candidate pour les Verts à Victoria, en Colombie-Britannique, lors du dernier scrutin en 2015, et elle avait terminé deuxième.

Elizabeth May a salué l’expérience de communicatrice de sa nouvelle vice-chef, son dévouement pour la sauvegarde du diffuseur public et son implication dans les dossiers de l’environnement, de l’équité salariale, du logement et de la réforme démocratique. Mme Roberts avait commencé sa carrière à la CBC dans les Maritimes avant de la poursuivre en Colombie-Britannique.

Jo-Ann Roberts remplace à ce poste Bruce Hyer, qui consacrera ses efforts au Parti vert de l’Ontario — des élections ont lieu dans cette province en juin. L’environnementaliste montréalais Daniel Green est l’autre vice-chef du Parti vert du Canada.

Mme Roberts, qui vit maintenant à Halifax, faisait déjà partie du «cabinet fantôme» du parti, mais elle croyait que son passage en politique active était terminé, jusqu’à l’élection d’un deuxième député Vert provincial à l’Île-du-Prince-Édouard, en novembre dernier. Mme May l’a ensuite convaincue qu’il fallait tirer profit d’un tel gain dans cette région du pays.

La nouvelle vice-chef admet toutefois que les habitudes électorales sont tenaces dans les Maritimes, et qu’il faudra travailler sur le long terme.