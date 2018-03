MONTRÉAL — Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) veut créer une Alliance énergétique pour exporter davantage d’électricité québécoise et remplir ainsi les coffres de l’État.

François Legault a fait cette annonce lundi lors d’une allocution prononcée au Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM).

Cette alliance réunirait le Québec à l’Ontario et aux provinces atlantiques.

Le chef caquiste entrevoit ainsi la construction de nouvelles lignes de transport vers l’Ontario, le Nord-Est des États-Unis et même vers le Midwest. Il n’exclut pas non plus la construction de barrages pour remplir ses futurs contrats.

François Legault entend convaincre les Ontariens de se joindre à son projet en leur faisant miroiter la livraison d’électricité à un coût abordable, ce qui aiderait leurs entreprises à être concurrentielles. Il estime qu’un tel projet permettrait aussi au Québec de mettre fin au conflit l’opposant à Terre-Neuve depuis des décennies au sujet de l’hydro-électricité.

Pour lui, l’électricité est «l’affaire du siècle», a-t-il lancé lundi dans son discours.

Son projet s’inscrit aussi dans la lutte contre les changements climatiques, a-t-il fait valoir, puisque l’hydro-électricité est une énergie propre.