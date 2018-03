MONTRÉAL — Une hausse significative du prix de l’essence est en cours mardi matin à Montréal.

Un bond pouvant atteindre environ 0,20 $ du prix du litre de carburant ordinaire est survenu depuis la veille, le prix ayant été relevé en plusieurs endroits à 1,37 $.

Cependant, en fin de soirée, lundi, certains postes d’essence du sud-ouest de la ville affichaient encore un prix inférieur à 1,17 $ pour un litre de carburant ordinaire selon le site web http://www.essencemontreal.com.

Cette hausse de près de 0,20 $ est supérieure à celle généralement relevée au cours des dernières semaines.

Comme d’habitude, aucune des autres régions du Québec n’avait encore emboîté le pas vers 4h00 mardi, selon le site web http://www.essencequebec.com. Le prix moyen de l’essence ordinaire était évalué pour l’ensemble du Québec à près de 1,14 $.

Le prix du baril de pétrole brut pour livraison en mai a reculé lundi soir de 0,28 $ US à la bourse NYMEX, à New York, à 62,13 $ US.