OTTAWA — Le ministre de la Défense Harjit Sajjan croit que les entreprises ont un rôle à jouer pour aider les pays en guerre comme le Mali, où les investissements privés sont nécessaires pour la reconstruction.

M. Sajjan souligne que les pays secoués par les conflits ont besoin de soutien pour développer leur économie, car l’armée ne peut pas à elle seule les aider à se relever.

Le ministre a fait cette réflexion alors que la nouvelle institution de financement du développement du Canada a annoncé son premier partenariat avec le secteur privé.

FinDev Canada a investi 10 millions $ US (plus de 13 millions $ CAN) pour amener de l’électricité à des millions de citoyens pauvres du Kenya, un pays plus stable de l’est de l’Afrique.

Plus tôt cette semaine, M. Sajjan avait annoncé avec la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, la nouvelle mission de paix du Canada au Mali, un pays d’Afrique de l’Est qui peine à se remettre d’une insurrection djihadiste.

Le Canada a pris un engagement de 12 mois au Mali. L’opération comprendra environ 250 militaires, deux hélicoptères Chinook et quatre plus petits Griffons qui serviront d’escorte et de protection à l’armée.