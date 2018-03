OTTAWA — L’ancienne ministre libérale Judy Foote, qui avait quitté la politique fédérale active l’an dernier pour prendre soin de sa santé et s’occuper de sa famille, deviendra la première femme à occuper la fonction de lieutenant-gouverneur de Terre-Neuve-et-Labrador.

Élue pour la première fois aux Communes en 2008, Mme Foote, nommée ministre en 2015, avait pris un congé en avril dernier après un nouveau traitement contre un cancer du sein en récidive.

Elle a révélé plus tard, en août dernier, qu’elle était porteuse d’une mutation génétique et que ses trois enfants sont aussi porteurs. Ces enfants, aujourd’hui adultes, encourent donc un risque élevé de développer un cancer de l’ovaire ou du sein, et Mme Foote a expliqué que cette découverte avait mis les choses en perspective pour elle et sa famille. Elle a alors annoncé sa démission.

Judy Foote a consacré 28 années à la vie politique: huit ans à titre de directrice des communications pour le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador Clyde Wells, onze ans comme députée provinciale et neuf ans comme députée fédérale. Aux élections générales de 2015, elle avait été élue avec près de 82 pour cent des voix dans Bonavista-Burin-Trinity. Au portefeuille des Services publics et de l’Approvisionnement, elle avait notamment annoncé que l’abolition de la livraison du courrier à domicile était suspendue et réexaminée.

Au poste de représentante de la reine Élizabeth II dans la province, elle remplacera pour au moins cinq ans Frank Fagan, qui avait été nommé en 2013 par le premier ministre conservateur Stephen Harper.

Par ailleurs, à l’autre bout du pays, le premier ministre Justin Trudeau a nommé mardi une autre femme au poste de lieutenante-gouverneure de la Colombie-Britannique. Janet Austin, présidente du conseil du YWCA Metro Vancouver, est très impliquée dans son milieu, et elle possède une vaste connaissance des organisations gouvernementales et des groupes communautaires. Mme Austin remplacera d’ici quelques semaines la lieutenante-gouverneure Judith Guichon, nommée en 2012 par le premier ministre Harper.