Québec subventionne la consommation d’hydrocarbures à hauteur de 300M$ par an, selon une étude dévoilée mercredi.

«On le savait que ça se faisait au niveau fédéral et en Alberta, mais pour le Québec, on a été extrêmement surpris du nombre de programmes et du total des dépenses», a déclaré Steven Guilbeault, le directeur principal d’Équiterre.

C’est l’organisme qu’il dirige qui a commandé l’analyse à l’Institut international du développement durable, basé à Ottawa et Genève.

Si on ajoute aussi les sommes publiques investies dans des projets d’hydrocarbures via le Fonds vert et certaines organisations étatiques, la somme atteint 2G$ sur sept ans.

Équiterre demande au gouvernement de publier l’ensemble de ses subventions, ainsi qu’un échéancier pour les supprimer d’ici 2025. L’organisme réclame en outre que le Fonds vert ne soit plus utilisé pour ce genre de projets.

Plus de détails suivront.