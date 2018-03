QUÉBEC — La Coalition avenir Québec (CAQ) dépasse les bornes en critiquant de façon répétée la nomination de la sous-ministre Dominique Savoie, dans des attaques qui «inclinent vers la misogynie», accuse le ministre Pierre Moreau.

Jeudi, au Salon bleu, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles s’est emporté en réponse à une question du député caquiste Éric Caire.

Ce dernier voulait savoir si le gouvernement trouvait que la nomination de la «mauvaise administratrice» Dominique Savoie au conseil d’administration d’Hydro-Québec était une «bonne nomination».

Mme Savoie était sous-ministre au ministère des Transports avant d’être démise de ses fonctions en mai 2016 par le premier ministre Philippe Couillard. On la soupçonnait d’avoir trafiqué un document. Elle avait ensuite été tablettée au ministère du Conseil exécutif après été avoir blanchie. Elle a récemment été nommée sous-ministre du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.

Devant un Pierre Moreau qui défendait l’intégrité de Mme Savoie, le député Caire a laissé tomber que «le dauphin est égal à lui-même et on sait tous que son niveau d’éthique et d’intégrité le qualifie parfaitement pour être chef du Parti libéral», avant de blasphémer lorsque rappelé à l’ordre par la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Maryse Gaudreault.

Ulcéré, M. Moreau s’est alors levé pour dénoncer «le manque de respect» du député. «C’est à l’image exacte de ce que la CAQ a envers les femmes, envers les minorités, envers la fonction publique», a-t-il fustigé.

Plus tard en mêlée de presse, M. Moreau a affirmé que la CAQ présentait «quelques indices qui tendent à incliner vers la misogynie».