MONTRÉAL — L’ancien maire de Montréal, Denis Coderre, est nommé conseiller spécial en matière de stratégie commerciale et de développement international pour la compagnie Stingray.

Cette entreprise basée à Montréal oeuvre dans le domaine des services musicaux et vidéo multiplateformes et des expériences numériques.

Dans un communiqué publié vendredi, Stingray explique que M. Coderre fournira des conseils stratégiques et lui fera profiter de sa vaste expérience des relations gouvernementales, de la réglementation, de la gestion des enjeux et de la planification stratégique.

Eric Boyko, président et chef de la direction Stingray, signale que plus de 50 pour cent des revenus de la compagnie proviennent de l’extérieur du Canada. À son avis, la réputation établie de M. Coderre sur les marchés internationaux procurera à Stingray un avantage concurrentiel non négligeable.

Avant de diriger l’Hôtel de Ville de Montréal de 2013 à 2017, Denis Coderre a été député fédéral de Bourassa de 1997 à 2013. Il a notamment été ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et ministre responsable de la Francophonie.