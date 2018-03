OTTAWA — Les militants du Bloc québécois pourraient se prononcer quant au leadership de Martine Ouellet les 1er et 2 juin.

Seuls les membres du parti au 24 mars, soit le jour de la dernière réunion du bureau national, pourront voter.

L’exécutif doit dévoiler lundi les modalités du vote de confiance et du référendum sur la mission du Bloc québécois, qui doivent se dérouler conjointement. La proposition devra ensuite être entérinée par des délégués lors d’un conseil général le 29 avril.

Le parti espère que ce vote mettra fin à la crise dans laquelle il est plongé depuis un mois, soit depuis que sept des dix députés du parti ont claqué la porte.

Le bureau national suggère une question précise pour le vote de confiance: «Acceptez-vous de renouveler votre confiance envers Martine Ouellet, chef du Bloc Québécois?»

La question référendaire est plus longue — elle fait cinq lignes — et demande aux membres s’ils veulent, oui ou non, que le Bloc québécois mette la promotion de l’indépendance au cœur de ses actions quotidiennes.

Les 20 000 membres du parti pourraient donc être appelés à se prononcer au début du mois de juin par téléphone ou par internet. Le résultat serait ensuite dévoilé le 3 juin.

Le bureau national confirme que le seuil de 50 pour cent plus un vote, déjà évoqué par Martine Ouellet, sera suffisant pour le référendum et le vote de confiance.