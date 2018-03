TORONTO — Le gouvernement de l’Ontario dévoilera mercredi son dernier budget avant les prochaines élections provinciales, au début du mois de juin.

Le budget 2018 marquera le point culminant d’une série d’annonces de la part du gouvernement libéral, qui a notamment promis des milliards de dollars pour la santé et la gratuité des services de garde.

Le gouvernement a prévenu que le budget engendrera un déficit d’environ 1 pour cent du PIB de la province, soit quelque 8 milliards $, repoussant d’au moins un an sa promesse d’équilibre budgétaire.

Le gouvernement libéral, qui continue à traîner de l’arrière dans les intentions de vote, a dit que ces dépenses sont nécessaires pour venir en aide aux Ontariens.

Il a annoncé mardi un programme de 2,2 milliards $ qui, à compter de 2020, paierait tous les frais de garde à temps plein dans un service autorisé pour les enfants de deux ans et demi et plus, jusqu’à ce qu’ils soient admissibles à la maternelle quatre ans.

La province sera appelée aux urnes le 7 juin.