L’ancien chroniqueur du quotidien La Presse Vincent Marissal pourrait se lancer en politique. Il est présentement en discussion avec Québec solidaire.

Le co-porte-parole de la formation politique, Gabriel Nadeau-Dubois, a été prudent dans ses commentaires au cours d’une mêlée de presse. «Je respecte le dialogue qu’on a actuellement avec M. Marissal et on étalera pas sur la place publique comment se passent nos discussions, a-t-il dit. C’est un choix important de venir en politique. On veut bien faire les choses avec lui.»

S’il décide d’être candidat aux élections provinciales d’octobre prochain, M. Marissal pourrait se présenter dans la circonscription de Rosemont, d’après Radio-Canada. Il fera connaître sa décision au début du mois d’avril.

Vincent Marissal a été à l’emploi du quotidien La Presse pendant une vingtaine d’années. Il a notamment couvert les collines parlementaires, à Québec et Ottawa, en plus d’avoir été chroniqueur politique. Après le retrait de sa chronique, il a décidé de se prévaloir d’un programme volontaire en juin 2017. Il a par la suite rejoint la cabinet de relations publiques TACT Intelligence-conseil quelques mois plus tard.