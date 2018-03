QUÉBEC — Après avoir d’abord plaidé non-coupable du meurtre de six personnes et de six tentatives de meurtre lors de la tuerie à la mosquée de Québec en janvier 2017, Alexandre Bissonnette s’est ravisé et reconnaît maintenant être l’auteur du massacre. Il a plaide dorénavant coupable aux 12 chefs d’accusation déposés contre lui.

Le juge a entériné mercredi les plaidoyers de culpabilité enregistrés par l’accusé lundi.

Ce coup de théâtre s’est produit lundi après-midi au palais de justice de Québec: les plaidoyers de non-culpabilité avaient été enregistrés lundi vers 9 h 30, mais en après-midi, Alexandre Bissonnette a fait savoir qu’il allait plutôt plaider coupable à tous les chefs d’accusation.

L’accusé de 28 ans avait dit au juge lundi qu’il souhaitait plaider coupable pour éviter aux victimes et à leurs familles de revivre le drame tout au long du procès.

Ce revirement à 180 degrés s’était produit en quelques heures à peine.

Le juge François Huot de la Cour supérieure avait toutefois refusé d’entériner les plaidoyers de culpabilité lundi.

Il avait plutôt ordonné que l’accusé soit évalué par un psychiatre pour s’assurer qu’il comprenait bien les conséquences graves de son changement de plaidoyer.

Une ordonnance de non-publication prononcée par le juge a interdit aux médias, dont La Presse canadienne, de rapporter avant mercredi tout ce qui s’était passé lundi.

Mercredi, le juge a pu prendre connaissance des conclusions du psychiatre et sur la base de ses constatations, a entériné les plaidoyers de culpabilité.

Il n’y aura donc pas de procès.

Les représentations sur la peine auront lieu ultérieurement.

Le jeune homme est passible de 150 ans de prison.

Son procès devait commencer le 3 avril avec la sélection du jury.