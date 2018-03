QUÉBEC — Le plaidoyer de culpabilité d’Alexandre Bissonnette a très rapidement fait réagir les politiciens à l’Assemblée nationale.

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a accueilli positivement la nouvelle, disant penser aux familles des victimes qui veulent que justice soit rendue.

Plus vite la justice sera rendue dans ce dossier, mieux ce sera, a-t-il dit, à la sortie du caucus libéral, mercredi matin.

Après avoir d’abord plaidé non-coupable du meurtre de six personnes et de six tentatives de meurtre lors de la tuerie à la mosquée de Québec en janvier 2017, Alexandre Bissonnette s’est ravisé et reconnaît maintenant être l’auteur du massacre. Il a plaidé dorénavant coupable aux 12 chefs d’accusation déposés contre lui.

Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a dit quant à lui que les attentats n’ont pas seulement touché la Ville de Québec, mais bien tout le Québec.

«Je suis convaincu que dans cette situation-là, les gens s’attendent à une fermeture de cet évènement-là, a-t-il affirmé. Je pense que les gens sont certainement rassurés.»

Pour lui, le plaidoyer de culpabilité d’Alexandre Bissonnette facilitera le deuil des familles.

«Humainement, j’en suis convaincu», a-t-il dit.