QUÉBEC — Après avoir d’abord plaidé non coupable lundi aux accusations de meurtre au premier degré de six personnes et de six tentatives de meurtre pour la tuerie de la mosquée de Québec en janvier 2017, Alexandre Bissonnette a changé son plaidoyer et reconnaît maintenant être l’auteur du massacre.

Voici la lettre qu’il a lue mercredi au juge et aux membres des familles des victimes.

—

Monsieur le juge,

En cet instant que je suis libre de vider mon cœur et mon esprit, j’aimerais vous dire à vous monsieur le juge et à tous que chaque minute de mon existence je regrette amèrement ce que j’ai fait, les vies que j’ai détruites, la peine et la douleur et immense que j’ai causées à tant de personnes, sans oublier les membres de ma propre famille.

J’ai honte. Honte de ce que j’ai fait.

Je ne sais pas pourquoi j’ai posé un geste insensé comme ça et encore aujourd’hui, j’ai de la misère à y croire.

Malgré ce qui a été dit à mon sujet, je ne suis ni un terroriste, ni un islamophobe.

Plutôt, je suis une personne qui a été emportée par la peur, la pensée négative et par une sorte horrible de désespoir.

J’avais depuis longtemps des pensées, des idées suicidaires et une obsession avec la mort. C’est comme si je me battais avec un démon qui a fini par m’avoir et qui a fini par gagner.

J’aimerais tant pouvoir revenir dans le temps et changer les choses. Parfois, j’ai l’impression que tout ça n’est qu’un affreux rêve, un long cauchemar.

J’aimerais pouvoir demander pardon pour tout le mal que je vous ai fait, je sais que mon geste est impardonnable.

Si au moins en plaidant coupable je peux faire un peu de bien, ce sera déjà ça de fait.

Alors c’est pour ça monsieur le juge que j’ai plaidé coupable (…).