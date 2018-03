MONTRÉAL — Une demande d’action collective a été déposée contre les Oblats de Marie Immaculée relativement aux agressions sexuelles qui auraient été commises sur la Basse-Côte-Nord par le père Alexis Joveneau — décédé il y a environ 25 ans — et d’autres membres de la congrégation religieuse.

La poursuite soutient que la congrégation religieuse est «directement responsable» des agressions sexuelles commises par ses membres, disant qu’elle «savait ou devait savoir» que le père Alexis Joveneau et d’autres «membres-préposés» agressaient sexuellement des personnes sous leur responsabilité.

Lors de l’annonce, jeudi, à Montréal, l’avocat Alain Arsenault a indiqué qu’il y avait une trentaine de victimes — autochtones et non autochtones, hommes et femmes — qui s’étaient manifestées pour l’instant dans la communauté de Unamen Shipu et a dit croire qu’il y en aurait dans d’autres communautés.

Ainsi, l’avocat a soutenu qu’il était difficile de déterminer pour le moment le montant total de la poursuite, qui dépendra principalement du nombre de victimes. Il a affirmé qu’il serait à tout le moins du «même ordre de grandeur» que celui du dossier de la Congrégation de Sainte-Croix, qui s’était engagée dans une entente hors cour à verser jusqu’à 18 millions $ à 206 victimes.

Les dommages moraux par personne pourraient s’élever à 300 000 $, selon l’avocat. Me Arsenault a fait valoir qu’il s’agissait d’agressions sexuelles à répétition, «à partir de 8, 9 ou 10 ans et pendant des années».

Une demande d’autorisation d’exercer une action collective contre les Oblats de Marie Immaculée a été déposée, jeudi, en Cour supérieure du Québec. La demanderesse est Noëlla Mark, née en 1960 et résidant à Unamen Shipu, une communauté comptant aujourd’hui environ 1100 personnes dans la Basse-Côte-Nord.

La demande d’action collective est faite au nom de toutes les personnes, de même que leurs héritiers et ayants droit, ayant été agressées sexuellement par tout religieux, membre ou employé de la congrégation religieuse.

L’avocat a rappelé l’autorité morale et civile exercée par le père Alexis Joveneau à partir des années 1950 — il a oeuvré dans la communauté pendant une quarantaine d’années —, le présentant comme l’«agent du gouvernement» et à peu près «le seul intermédiaire» pour les membres de la communauté.

Dans le document présenté en Cour supérieure, il est soutenu que le père Joveneau était considéré comme le véritable chef de la communauté de Unamen Shipu, «voire de toutes les communautés innues de la Basse-Côte-Nord», et que son autorité morale était telle qu’il «était considéré comme un « pape » qui avait douze apôtres et se faisait appeler Jésus».

Noëlla Mark aurait subi des agressions sexuelles dès l’âge de 9 ans — des attouchements sexuels aux cuisses, aux fesses et aux seins — environ une fois par semaine pendant sept ans.

Mme Mark a dit être «contente de rompre le silence et de participer à ce début de libération», dans un court texte lu en son nom lors de la conférence de presse.

Le jeune conseiller de bande Raymond Bellefleur Junior, présent à l’annonce à Montréal, a salué le courage de Noëlla Mark, disant qu’elle avait «libéré les paroles» avec son témoignage à l’automne dans le cadre de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Selon le document, avant novembre 2017, elle avait été dans l’impossibilité d’agir car n’ayant pas l’autorisation des «aînés» de la communauté qui «vénéraient» le père Joveneau.

La nièce du père Joveneau, Marie-Christine Joveneau, est venue de Belgique dans le but de soutenir les hommes et femmes autochtones qui, tout comme elle, ont été victimes de son oncle.