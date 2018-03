MONTRÉAL — La traditionnelle collecte de sang du Vendredi saint tenue par le Diocèse de l’Église catholique de Montréal aura lieu de 10h00 à 18h00 au sous-sol de la cathédrale Marie-Reine-du-Monde.

L’archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, sera présent à 12h30 pour accueillir les donateurs.

Toute personne en bonne santé, âgée de 18 ans et plus, peut généralement faire un don de sang. Avant de se présenter à la collecte, il est possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs d’Héma-Québec en composant le 1-800-343-7264. Une pièce d’identité sera requise pour pouvoir faire un don.

Il est conseillé aux donneurs d’avoir mangé et de s’être bien hydraté avant de se présenter en collecte.

Le diocèse convie par ailleurs les fidèles aux activités restantes de la Semaine sainte et de Pâques à la cathédrale.

Une célébration de la Passion du Christ aura lieu à 15h00. Le Chemin de croix sera présidé par Mgr Lépine à 17h00 et il y aura interprétation des sept paroles du Christ par le choeur Polyphonique de Montréal à 19h00.

Samedi, Mgr Lépine présidera une vigile pascale à 20h00.

Dimanche de Pâques, des messes seront célébrées à 9h30, 11h00, 12h15 et 17h00.