MONTRÉAL — La Société canadienne du cancer est déçue que le gouvernement du Québec n’ait pas profité de son dernier budget pour augmenter les taxes sur le tabac.

La directrice générale de l’organisation au Québec, Suzanne Dubois, estime qu’une hausse des taxes aurait pu réduire le tabagisme, particulièrement chez les jeunes, dont le revenu disponible est moindre.

Mme Dubois souligne que le Québec est la province canadienne avec le plus faible taux d’imposition sur le tabac et, par conséquent, la province où le coût des cigarettes est le plus bas au pays.

La Société canadienne du cancer rappelle que, dans le cadre de sa récente politique gouvernementale de prévention en santé, le Québec s’est fixé comme cible de réduire le taux de tabagisme à 10 % d’ici 2025.

Selon l’organisme, les produits du tabac demeurent la principale cause de maladies et de décès «évitables» au Québec.