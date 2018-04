Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Québec solidaire

L’ancien journaliste du quotidien La Presse, Vincent Marissal, doit annoncer mardi qu’il se porte candidat pour Québec solidaire dans la circonscription Rosemont, à Montréal, à l’occasion des prochaines élections générales. Il y affrontera notamment le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée.

B7

La ville de Québec est l’hôtesse du Sommet d’affaires B7, une rencontre internationale rassemblement de fédérations d’entreprises et de représentants de secteurs des affaires provenant de chacun des pays industrialisés avant la tenue du G7, jeudi et vendredi.

Saputo

Saputo saura jeudi si les actionnaires de la coopérative australienne Murray Goulburn acceptent ou non son offre d’achat de 1,3 milliard $ CAN. Présent en Australie depuis 2014, l’entreprise québécoise mettrait la main sur le plus important producteur laitier de ce pays d’Océanie. La transaction a toutefois soulevé certaines craintes auprès des autorités réglementaires australiennes, ce qui fait en sorte que Saputo devra se départir d’une importante usine si l’acquisition va de l’avant.

Francos

Les 30es Francos de Montréal présentent mercredi sa programmation en salle. Parmi les spectacles déjà annoncés figurent un hommage à Pauline Julien, le 8 juin au théâtre Maisonneuve, et à Jacques Brel, le 15 juin, à la Maison symphonique ainsi que des concerts de la chanteuse française Camille, le 13 juin au théâtre Maisonneuve, du groupe québécois Galaxy, le 14 juin, au Mtelus, et de Pierre Lapointe, le 15 juin, au théâtre Maisonneuve.

Tournoi des maîtres

Le Tournoi des maîtres, le premier tournoi du Grand Chelem du golf professionnel masculin de l’année, sera disputé de jeudi à dimanche sur les verts du club Augusta, en Géorgie. Qui succédera au champion sortant Sergio Garcia ?

Canadiens de Montréal

Le cauchemar des Canadiens de Montréal est sur le point de s’achever. La troupe de Claude Julien dispute les trois derniers matches de sa saison de misère, en affrontant mardi les Jets de Winnipeg, au centre Bell, un dernier rendez-vous devant leurs partisans. Ils se rendront jeudi à Detroit et concluront samedi leur calendrier à Toronto.