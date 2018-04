TORONTO — Torstar a annoncé lundi l’embauche de 20 nouveaux journalistes dans l’Ouest canadien pour relancer ses cinq quotidiens gratuits «Metro» et améliorer leur offre numérique.

À compter du 10 avril, les journaux «Metro» seront rebaptisés «StarMetro Vancouver», «StarMetro Calgary», «StarMetro Edmonton», «StarMetro Toronto» et «StarMetro Halifax», a indiqué l’éditeur.

Selon le chef de la direction de Torstar, John Boynton, cette initiative représente un investissement majeur en journalisme pour Torstar à l’extérieur de son siège social de Toronto, où il publie le quotidien «Toronto Star».

Il ajoute que «contrairement à la croyance populaire», il existe un appétit dans l’Ouest canadien et dans les Maritimes pour une «voix progressive» dans les médias, ajoutant que les StarMetro s’efforceront d’égaler l’attention que porte le «Star» aux questions sociales et aux enquêtes.

Cet investissement est inhabituel pour l’industrie canadienne des journaux, qui perd des titres et des travailleurs depuis des années.

Dans le cadre d’un vaste échange de journaux annoncé en novembre, Postmedia Network a racheté à Torstar les journaux «Metro» de Winnipeg et d’Ottawa et les a fermés, tandis que Torstar a fait la même chose avec les quotidiens gratuits «24Hours» de Toronto et Vancouver. L’échange de journaux entre les deux éditeurs fait actuellement l’objet d’une enquête du Bureau de la concurrence.