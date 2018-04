CALGARY — Des administrateurs de la Ville à Calgary recommandent aux conseillers municipaux d’adopter une interdiction de la consommation du cannabis en public en vue de la légalisation de la substance plus tard cette année.

Un rapport qui doit faire l’objet de discussions cette semaine affirme qu’un nouveau règlement devrait restreindre toutes les formes de consommation du cannabis dans les endroits publics.

Des exceptions seraient prévues pour les usagers de marijuana à des fins médicales, de même que pour les festivals dans le cadre desquels les gens pourraient consommer du cannabis dans certains secteurs, au même titre que les boissons alcoolisées.

Le document, expliquant la recommandation d’interdiction de consommation dans les lieux publics, souligne que si la substance peut avoir des effets positifs et relaxants, elle peut aussi «altérer l’état de conscience d’une personne et induire de l’anxiété et des attaques de panique».

Décriant la recommandation, Keith Fagin, du groupe militant pour le cannabis Calgary420, a affirmé que les usagers du cannabis devaient pouvoir compter sur des endroits publics pour se réunir pour fumer, vapoter ou consommer la marijuana dans des produits alimentaires.

M. Fagin a fait valoir qu’il ne s’agirait pas seulement d’une question de sécurité publique.

Le rapport de la Ville soutient que la recommandation fait suite à des consultations publiques, notamment un sondage par téléphone dans le cadre duquel une majorité de résidants de Calgary ont dit qu’ils privilégieraient des règles sur la consommation de cannabis semblables à celles sur l’alcool dans les lieux publics.

M. Fagin a dit ne pas être surpris.

«Nous nous faisons appeler le Texas du Nord et ce n’est pas pour rien. Nous sommes extraconservateurs ici et… nous sommes plus rigides et têtus sur des enjeux comme celui-là», a-t-il affirmé.

Le mois dernier, Hampstead, une ville d’environ 7500 habitants sur l’île de Montréal, a adopté un règlement interdisant de fumer dans tous les lieux publics, incluant les rues et les trottoirs. Le règlement s’applique au tabac — à l’exception des cigarettes électroniques —, et sera élargi à la marijuana après la légalisation de la substance plus tard cette année.