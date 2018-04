LA POCATIÈRE, Qc — L’usine Bombardier de La Pocatière obtient un autre sursis: Via Rail lui accorde un contrat de 54M$ pour moderniser une partie de sa flotte de wagons datant des années 1950.

L’annonce a été faite mardi après-midi sur place par le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, et le grand patron de Via Rail, Yves Desjardins-Siciliano.

Rappelons que les travailleurs s’inquiétaient de l’avenir de l’usine, avec la fin du contrat des rames de métro Azur de la Société de transport de Montréal (STM) au terme de 2018. De surcroît, Bombardier n’a pas obtenu le contrat du matériel roulant du Réseau express métropolitain (REM) de la Caisse de dépôt et placement à Montréal.

Le contrat accordé par Via Rail vise notamment à rendre les wagons entièrement accessibles aux personnes handicapées. Chaque voiture reconfigurée sera équipée de deux élévateurs pour fauteuils roulants, de deux espaces accessibles avec dispositifs d’ancrage, d’écrans d’affichage dans la zone passagers et dans la toilette et d’une toilette accessible.