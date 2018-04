QUÉBEC — L’ex-ministre libéral et ancien vice-président de Roche, Marc-Yvan Côté, déposera vendredi une requête demandant à ce que le juge André Perreault, de la Cour du Québec, se récuse.

Ce nouveau rebondissement survient à moins d’une semaine du début de son procès pour fraude et abus de confiance.

M. Côté, l’ex-vice-première ministre Nathalie Normandeau et quatre coaccusés ont été arrêtés par l’Unité permanente anticorruption (UPAC) en mars 2016 dans le cadre d’une enquête portant sur l’octroi de financement politique en échange de contrats publics.

Mme Normandeau est la seule à ne pas avoir signé la requête. Elle présentera une requête pour tenter d’obtenir un procès séparé, a fait savoir son avocat, Maxime Roy.

L’affaire Côté-Normandeau connaît plusieurs revirements depuis deux ans.

Le 26 mars dernier, le juge Perreault a rejeté une requête en arrêt des procédures de type Jordan, et refusé d’entendre le témoignage de la journaliste Marie-Maude Denis dans le cadre d’une autre requête qui invoque des fuites médiatiques.

L’avocat de M. Côté, Jacques Larochelle, avait plaidé qu’il lui était essentiel d’interroger la journaliste de Radio-Canada pour connaître ses sources, avant le début du procès.

Plus tôt en mars, la Cour supérieure avait obligé la journaliste à livrer des renseignements au sujet de deux de ses reportages: «Anguille sous Roche» du 12 avril 2012 et «Ratures et Ruptures» du 10 décembre 2015.

Or, Radio-Canada a annoncé son intention de faire appel de cette décision. Dans les circonstances, le juge Perreault a dit estimer qu’il revient aux tribunaux d’appel, soit la Cour d’appel ou la Cour Suprême, de trancher sur cette question.

Le procès doit en principe débuter le 9 avril.

«Pour nous, l’important c’est que le procès de Mme Normandeau puisse commencer», a déclaré Me Roy lors d’une entrevue téléphonique, en ajoutant croire que sa cliente a de «très bonnes chances d’acquittement».