MONTRÉAL — Les mauvaises conditions météorologiques feront la manchette dans la plupart des régions du Québec mercredi, mais pour des raisons diverses.

Des précipitations de neige abondantes sont attendues dans les régions des Laurentides, de la Mauricie, du Saguenay/Lac-Saint-Jean, de Québec, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Des accumulations d’entre 15 et 25 centimètres de neige sont attendues, selon Environnement Canada.

Dans la région montagneuse de Charlevoix, 40 centimètres de neige pourraient tomber.

Dans les Cantons-de-l’Est, un avertissement de pluie abondante a été émis.

À Montréal, les précipitations de neige fondante tombées pendant la nuit de mercredi ont fait place à de la forte pluie. Plus tard en journée, des vents souffleront, parfois avec des rafales d’environ 90 kilomètres à l’heure.

Les conditions météorologiques difficiles ont entraîné la fermeture d’établissements scolaires et de services de garde de la région de Québec et de Chaudière-Appalaches. Les commissions scolaires des Découvreurs, des Premières-Seigneuries, de la Capitale, Côte-du-Sud, Central Québec et des Navigateurs ont fermé leurs institutions pour la journée et plusieurs écoles privées en ont fait de même.

Dans la région de Lanaudière, tous les établissements scolaires et le centre administratif de la commission scolaire des Samares ont été fermés. Il en est de même aux commissions sur la Côte-Nord, en Mauricie et dans le Bas-Saint-Laurent.

Dans le nord du Nouveau-Brunswick, la tempête pourrait laisser de 15 à 25 centimètres de neige au sol.