L’autoroute 40 a été fermée mercredi à la hauteur de Repentigny, d’abord dans les deux directions puis seulement en direction est à la suite d’un spectaculaire accident capturé par un automobiliste dont la vidéo n’a pas tardé à se répandre sur les réseaux sociaux.

C’est un camion-remorque à benne, dont la benne était complètement soulevée, qui a percuté à pleine vitesse une passerelle pour piétons vers 11h30 en avant-midi.

La benne a complètement explosé sous le violent impact. Heureusement, personne n’a été blessé.

Les ingénieurs du ministère des Transports ont dû procéder à une inspection en détail de la passerelle pour s’assurer que celle-ci ne pose pas de menace pour les piétons qui l’empruntent ainsi que pour les automobilistes qui passent dessous.

De plus, des morceaux de la benne se sont encastrés dans la passerelle et il est impératif de s’assurer qu’ils ne se détacheront pas ou de les enlever si possible.

Du côté de la Sûreté du Québec, des enquêteurs et spécialistes en reconstitution d’accidents sont sur place pour tenter de déterminer comment une telle situation a pu se produire, à savoir si c’est le conducteur du camion qui a fait preuve de négligence ou si la benne s’est soulevée d’elle-même en raison d’un bris mécanique.

La Sûreté du Québec dit avoir reçu la vidéo qui montre l’accident, mais il a été impossible de savoir si le conducteur qui l’a tournée s’expose à des sanctions puisque la vidéo a clairement été faite par une personne qui est au volant de son véhicule et qui tient l’appareil ayant servi à filmer, probablement un téléphone cellulaire.

L’autoroute était toujours fermée en direction est en milieu d’après-midi, provoquant un important embouteillage, et les policiers étaient incapables de préciser à quel moment on prévoyait la rouvrir.