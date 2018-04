MONTRÉAL — La tempête de neige qui a affecté plusieurs régions du Québec, mercredi, s’est déplacée vers les régions plus à l’est mais les vents qui l’ont suivie ont causé des dommages aux réseaux de transport d’électricité du Québec et de l’Ontario.

Environnement Canada a signalé que dans certaines régions de l’est du pays, les rafales de vent ont dépassé la vitesse de 90 kilomètres à l’heure.

En milieu de nuit, jeudi, Hydro-Québec signalait que plus de 55 000 abonnés étaient privés d’électricité. Environ la moitié des pannes sévissaient en Montérégie; les Cantons-de-l’Est et les régions de Lanaudière et des Laurentides étaient aussi affectées.

En Ontario, le fournisseur d’électricité Hydro One signalait pour sa part environ 38 000 pannes; quelques heures plus tôt, 88 000 clients n’avaient pas de courant.

La tempête a laissé près de 40 centimètres de neige dans plusieurs régions québécoises. Dans les régions de Montréal, de la Montérégie, des Cantons-de-l’Est et du Centre-du-Québec, il y a eu de fortes pluies.

Dans l’est du Québec, les chaussées sont enneigées jeudi matin et la visibilité varie de passable à nulle sur la route 138, à l’est de Godbout, de même que sur la route 132 et sur l’autoroute 20, à l’est de Lévis et sur la route 175, de L’Étape jusqu’à Saguenay.

Plus à l’ouest, les conditions se sont améliorées mais les forts vents soulèvent en plusieurs endroits de la poudrerie qui nuit à la visibilité.

Dans le nord du Nouveau-Brunswick, la tempête a laissé de 15 à 30 centimètres de neige au sol, selon les endroits.