OTTAWA — Les sept députés dissidents du Bloc québécois ont préféré ne pas commenter le projet de refondation de leur ancien parti soumis par la présidente de son Forum jeunesse et ex-attachée de presse de Martine Ouellet, Camille Goyette-Gingras.

Un document envoyé de façon anonyme à plusieurs médias propose de faire table rase sur les dernières années du Bloc québécois et d’en faire un véhicule fédéral de convergence indépendantiste.

Cela impliquerait une course à la direction dès la mi-octobre pour élire un nouveau chef à la tête du parti. La chef actuelle, Martine Ouellet, refuse de démissionner même si elle se trouve de plus en plus isolée. Elle a notamment perdu l’appui du président du parti et député, Mario Beaulieu, au cours des dernières semaines.

Le Bloc québécois est plongé dans la tourmente depuis la démission à la fin du mois de février de sept de ses dix députés. Le Bloc québécois compte présentement trois députés à la Chambre des communes, soit Mario Beaulieu, Xavier Barsalou-Duval et Marilène Gill. Martine Ouellet, qui est députée à l’Assemblée nationale, cumule sa fonction de députée provinciale avec celle de chef d’un parti fédéral.