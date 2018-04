QUÉBEC — Dans le cadre d’une nouvelle procédure, les pêcheurs pourront procéder dès samedi à la réservation de leurs journées de pêche sur l’un des 500 lacs gérés par la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ).

Cette nouvelle façon de faire, plus simple selon la SÉPAQ, a été mise en place afin de favoriser l’accès aux lacs au plus grand nombre de clients possible.

Auparavant, les pêcheurs devaient réserver 4 mois à l’avance pour une date précise. Maintenant toutes les journées de pêche sont rendues disponibles en même temps.

Une salle d’attente virtuelle sera en fonction dès samedi pour les réservations en ligne, comme c’est le cas sur les sites de vente de billets de spectacles ou d’événements sportifs.

Quant aux réservations par téléphone, elles continueront de se faire selon le principe du premier arrivé premier servi au 1-800-665-6527.

Par ailleurs, la SÉPAQ met en ligne un nouvel outil pour venir en aide aux pêcheurs. Les cartes des lacs Sépaq ciblent maintenant les sites de pêche favorables sur les 500 lacs. Au total, plus de 1700 endroits précis ont été identifiés par des guides d’expérience. Pour les télécharger, il suffit de consulter le site Internet sepaq.com.